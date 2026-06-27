Ученые нашли хорошо сохранившиеся останки крошечного динозавра

Образец, найденный в знаменитой формации Цзюфотан в провинции Ляонин, сохранил не только почти полный скелет, но и обширные следы оперения.

Крошечный пернатый динозавр, обитавший на территории современного северо-восточного Китая около 120 миллионов лет назад, предоставляет исследователям новые сведения о ключевом этапе эволюции динозавров. Об этом пишет Daily Galaxy.

Замечательно сохранившаяся окаменелость, обнаруженная в одном из самых продуктивных месторождений ископаемых в мире, демонстрирует сочетание признаков, редко встречающихся у одного животного.

Образец, найденный в знаменитой формации Цзюфотан в провинции Ляонин, сохранил не только почти полный скелет, но и обширные следы оперения. Описанный палеонтологом доктором Син Сюй из Китайской академии наук, новый вид, Changzhousaurus sinensis, пополнил растущий список пернатых динозавров, обнаруженных на северо-востоке Китая.

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Отмечается, что несколько сохранившихся в окаменелости особенностей отличают её от многих близких родственников, предоставляя новый материал для продолжающихся дискуссий о ранней эволюции птицеподобных динозавров.

Маленький динозавр с большим смыслом

При длине всего 34 сантиметра Changzhousaurus sinensis был удивительно маленьким динозавром. Тем не менее, его анатомия сочетает в себе черты, характерные для нескольких ветвей семейства птицеподобных динозавров.

По словам доктора Син Сюй, этот вид, вероятно, был одним из первых представителей линии дейнонихозавров, группы, включающей дромеозавров и троодонтидов. Эти животные принадлежали к более широкой группе Pennaraptora, которая также включает авиалов и несколько других линий пернатых динозавров. Он сказал:

"Pennaraptora включает в себя несколько недавно обнаруженных небольших клад (например, Unenlagiinae, Microraptorinae, Scansoriopterygidae, Anchiornithinae и Halszkaraptorinae), а также четыре давно известные основные группы (т.е. Oviraptorosauria, Dromaeosauridae, Troodontidae и Avialae)".

Важно, что это открытие стало возможным в то время, когда ученые продолжают изучать взаимосвязи между этими группами. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Vertebrata PalAsiatica, ископаемые, найденные за последние тридцать лет, значительно расширили знания об эволюции пеннарапторов, выявив пернатые виды с удивительным разнообразием строений тела, образа жизни и адаптаций.

Хвост, который сразу бросается в глаза

Самой поразительной особенностью Changzhousaurus sinensis является его хвост. Исследователи обнаружили около 16 удлиненных хвостовых перьев, каждое из которых исключительно длинное по сравнению с размером тела динозавра.

Согласно статье, длина перьев достигала примерно в четыре раза большей длины, чем бедренная кость животного. Это соотношение превышает то, что было задокументировано у сопоставимых динозавров, и придает хвосту внешнее сходство с декоративными демонстрационными перьями павлина.

Отмечается, что сама окаменелость необычайно хорошо сохранилась. Найденная на плите и контрплите, она включает в себя почти полный скелет, а также обширные отпечатки перьев по большей части тела. Такой уровень сохранности позволил исследователям изучить хвостовые перья с большой детализацией.

Огромные крылья и четырехкрылое строение тела

Интересно, что хвост был не единственной необычной особенностью. Динозавр также обладал необычно большими крыльями для своего размера. Как объясняется в исследовании доктора Сюй, основные маховые перья имели длину около 12 сантиметров, что пропорционально больше, чем у других известных нептичьих пеннарапторов. В исследовании отмечается, что размер перьев крыльев и длина рук, возможно, не всегда развивались вместе.

Исследователи также обнаружили крупные перья, прикрепленные к лапам. Это подтверждает предположение о том, что некоторые птицеподобные динозавры имели четырехкрылое строение тела, причем оперенные передние и задние конечности вносили свой вклад в их общий облик. Доктор Сюй написал:

"Это открытие подчеркивает сложность ранней эволюции пеннарапторов и поднимает ряд концептуальных и методологических вопросов в исследованиях пеннарапторов".

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