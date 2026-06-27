Европейская жара практически невозможна без изменения климата, - ученые

Анализ показал, что глобальное потепление усугубило ситуацию с жарой в Европе всего за несколько десятилетий.

Рекордная жара, охватившая Западную Европу, была бы "практически невозможна" без антропогенного изменения климата, которое сделало нынешние ночные температуры в 100 раз более вероятными, чем они были бы всего два десятилетия назад. Об заявили ученые, сообщает Reuters.

"В исследованном регионе эта жара является самой сильной из когда-либо зарегистрированных", - говорится в анализе группы климатологов World Weather Attribution.

Анализ WWA показал, что глобальное потепление усугубило ситуацию с жарой в Европе всего за несколько десятилетий. Подобная жара в июне 1976 года была бы примерно на 3,5 градуса Цельсия холоднее, чем нынешняя.

Видео дня

Согласно исследованию, из более чем 800 европейских городов, 45% зафиксировали или, по прогнозам, зафиксируют самые высокие уровни теплового стресса в конце июня. Тепловой стресс возникает, когда организм не может охладиться с помощью потоотделения.

Важно, что ученые на протяжении многих лет подтверждают, что вызванное деятельностью человека глобальное потепление делает волны жары как более вероятными, так и более интенсивными. По данным Всемирной метеорологической организации, выбросы парниковых газов, в основном от сжигания угля, нефти и газа, повысили среднюю температуру планеты примерно на 1,4 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху XIX века. Клэр Барнс, научный сотрудник по экстремальным погодным явлениям в Имперском колледже Лондона, соавтор анализа WWA, сказала:

"В настоящее время мы делаем недостаточно для замедления темпов глобального потепления. И поэтому, по мере того как темпы потепления продолжаются… следует ожидать, что рекордные температуры будут превышаться все чаще".

В анализе WWA отмечается, что последствия этой волны жары для здоровья только начинают проявляться, и указывается на научное исследование, согласно которому более 60 000 человек умерли от причин, связанных с жарой, во время серии волн жары летом 2022 года.

Риски для здоровья во время волн жары усугубляются экстремальными ночными температурами, которые препятствуют способности организма восстанавливаться после дневного стресса. В некоторых районах Франции ночные температуры более недели держались выше 20°C - температурный порог, известный как "тропическая ночь", - при этом в некоторые ночи минимальная температура достигала почти 30°C.

По данным WWA, погодный феномен Эль-Ниньо, сформировавшийся в тропической части Тихого океана и имеющий тенденцию к повышению глобальных температур, не способствовал сильной жаре в Европе.

Жара в Европе

Через Тихий океан движется огромная волна теплой воды - об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Причина движения теплый масс воды - наступление погодного явления Эль-Ниньо. Эта полоса, называемая волной Кельвина, отмечает повышение уровня моря выше среднего уровня и простирается на сотни километров вдоль экватора.

Вас также могут заинтересовать новости: