Страны Балтии требуют от ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти, - FT

В Польше считают необходимым ввести его "до конца года".

Балтийские государства призвали Брюссель ускорить отложенные планы по запрету импорта российской нефти, поскольку российский экспорт энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине.

Как пишет Financial Times, на встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС представить предложения по поэтапному прекращению импорта.

Как сообщили источники издания, комиссар по энергетике Дан Йоргенсен не прокомментировал эти заявления на закрытой встрече. Пресс-секретарь отказался от комментариев, но Комиссия пообещала представить предложение.

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ЕС договорился о поэтапном исключении российского газа из своего энергетического баланса к осени 2027 года. Однако, по словам чиновников, война с Ираном приостановила эти планы. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть вынесено на обсуждение 15 апреля, но в марте оно было снято с предварительной повестки дня Комиссии.

В то же время эксперты отмечают, что продвижение запрета может столкнуться с сопротивлением со стороны стран, сильно зависящих от российской нефти, таких как Венгрия и Словакия, а также с противодействием со стороны государств-членов, испытывающих трудности из-за высоких цен на энергоносители.

Отвечая на вопрос о возможности ускорения введения запрета, заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил Financial Times, что Варшава считает необходимым ввести его "до конца года".

"Но мы понимаем опасения по поводу цены, доступности [поставок] и конкурентоспособности в результате этого. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - отметил он.

Эти призывы прозвучали на фоне того, что временное соглашение между США и Ираном увеличило потоки грузов через пролив. После встречи министров энергетики Йоргенсен заявил, что ситуация на Ближнем Востоке сделает "более осуществимым" избежание Европой дефицита авиационного топлива и других продуктов этим летом.

Однако он добавил: "Мы должны признать, что если будет достигнуто соглашение, потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальному состоянию для нефти, и несколько лет для газа".

Санкции против РФ

Совет Европейского Союза одобрил новые санкции против РФ. В список добавлены 34 человека и 47 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, ее "теневым" флотом нефтяных и газовых танкеров, а также других субъектов, причастных к политическому вмешательству, а именно епископа Русской православной церкви.

Также УНИАН писал, что 14 июня Великобритания задержала танкер теневого флота РФ, который пытался пройти через пролив Ла-Манш. А 25 июня Военно-морские силы Франции задержали танкер "Deliver", входящий в состав теневого флота РФ.

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