'Добро пожаловать, но...': Трамп продемонстрировал новый паспорт США со своим портретом

Трамп продемонстрировал макет юбилейного паспорта США, выпущенного к 250-летию страны, на страницах которого размещено его изображение.

Президент США Дональд Трамп обнародовал макет специального юбилейного паспорта, который планируется выпустить ограниченным тиражом к 250-летию США. Изображение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, на новом паспорте будет надпись: "Добро пожаловать, но ведите себя хорошо!"

На опубликованном эскизе видна страница паспорта с изображением Трампа, стоящего у письменного стола Resolute Desk, на фоне текста Декларации независимости США. Внизу размещена его подпись.

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На соседней странице – иллюстрация картины Джона Трамбулла "Декларация независимости".

По данным CNN, изображение Трампа может быть основано на его портрете из Смитсоновской национальной портретной галереи в Вашингтоне. В то же время оно отличается от ранее обнародованных вариантов Государственного департамента.

После публикации Белый дом также распространил тот же эскиз с подписью о 250-летии США. Однако на запрос журналистов об официальном статусе дизайна администрация переадресовала вопрос в Государственный департамент.

Что предшествовало

Напомним, что это не первая символическая инициатива к юбилею. Ранее федеральная комиссия, назначенная Трампом, утвердила памятную золотую монету с его изображением.

Кроме того, в прошлом году Трамп представил "золотую карту" для состоятельных иностранцев со своим портретом.

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