Морская экспедиция за две недели обнаружила 31 новый вид подводных существ

Исследователи почти побили рекордные показатели.

Команда ученых обнаружила 31 ранее неизвестный вид морских существ всего за 14 дней работы в Южной Атлантике у берегов Бразилии, сообщает The Guardian.

Двадцать экспертов из США, Австралии, Бразилии и Японии работали на борту судна Falkor в так называемой "средине воды" – зоне между морским дном и поверхностным слоем. Отмечается, что это самая обширная среда обитания на Земле, охватывающая 90% жизненного пространства планеты, но в то же время одна из наименее изученных.

Среди находок зафиксированы – девять видов медуз, семь сифонофоров (колониальных организмов, родственных кораллам), семь ктенофоров с блестящими ресничками, четыре личинки-апендикулярии, два гигантских одноклеточных организма, а также амфипод и быстрый паутинный червь.

Видео дня

Ключевую роль в открытиях сыграл технологический прорыв – конфокальный микроскоп на борту судна, который исследователи окрестили "Кальмар". Впервые в истории учёные смогли наблюдать живую трёхмерную клеточную структуру микробиологической жизни прямо на корабле.

"Это открывает целый новый мир исследований. Мы видели, как клетки взаимодействуют между собой, обмениваются веществами и строят скелеты. И мы могли делать это в режиме реального времени на корабле, хотя обычно требуется несколько недель на окрашивание и монтаж, чтобы что-то увидеть", – рассказала главный научный сотрудник экспедиции, доктор Карен Осборн из Смитсоновского института.

По её словам, скорость обнаружения и идентификации видов может стать рекордной.

"Глубины океана полны невероятных животных, о которых мы мало что знаем. Это должно быть близко к рекорду открытий новых видов за короткий промежуток времени", – отметила она.

Исследовательница также подчеркнула, что человечество до сих пор знает лишь небольшую часть того, что обитает в океане.

"То, что человечество обнаружило до сих пор, – это лишь верхушка айсберга", – добавила Осборн.

Золото из глубин

Ранее у берегов Англии ещё в 1995 году дайверы нашли обломки старинного корабля с сотнями золотых монет – но кто он и откуда, оставалось загадкой почти 30 лет. После длительных исследований учёные наконец установили: это голландское торговое судно "Дом ван Кёлен", которое затонуло в 1633 году во время шторма на пути из Марокко в Нидерланды. На борту везли более 9000 берберских золотых монет, гуммиарабик, селитру и козьи шкуры – часть груза подняли еще в XVII веке, но более 400 монет пролежали на дне до наших дней.

Вас также могут заинтересовать новости: