РФ может устроить провокацию на своей территории, чтобы ударить по одной из стран НАТО, - Сикорский

Министр заявил, что НАТО должно заранее дать понять Путину, что "альянс понимает его замысел и будет защищать каждый дюйм своей территории".

Пока Украина успешно сопротивляется в войне, у России нет сил для успешного нападения на НАТО. Такое мнение в интервью CBS News высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Путин пару дней назад сказал, что Россия ответит, если сама подвергнется нападению со стороны других стран. У нас, конечно, таких планов нет. Поэтому я бы не исключал, что россияне могут провести какую-нибудь операцию под ложным флагом против российской территории, чтобы иметь предлог для удара по одной из стран НАТО", - сказал он.

Сикорский заявил, что НАТО должно заранее дать понять Путину, что "альянс понимает его замысел и будет защищать каждый дюйм своей территории".

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"Путин должен спросить себя: "Смогу ли я выдержать такой уровень потерь для российской экономики и, очевидно, для российской армии еще два года? "И на его месте я бы сдался", - отметил дипломат.

По его словам, проблема диктаторов в том, что они всегда хотят заключить сделку, когда уже слишком поздно. Министр добавил:

"У нас есть F-16, у нас есть F-35, у нас есть Abrams, у нас есть HIMARS, и, знаете, у нас есть армия, которая будет воевать. Если Путин хочет войны, если Украина его не устраивает, мы будем делать то, что делали всегда".

Российская угроза для НАТО

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса намерены значительно усилить оборонно-промышленное сотрудничество и на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля объявят о сделках в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов.

Во время выступления в Вашингтоне он сказал, что эта встреча станет сильным сигналом президенту России Владимиру Путину о том, что альянс готов ответить на любой "глупый шаг против нас".

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