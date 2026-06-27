Ошибка одного человека породила легенду о Бермудском треугольнике: как это произошло

Наука отвергает любые фантастические теории о Бермудском треугольнике, признавая лишь факты: там действительно исчезали люди.

Бермудский треугольник известен как место в Атлантическом океане, где бесследно исчезают корабли и самолеты. Но мало кто знает, с чего началась эта легенда, которая имеет мало общего с наукой.

Как пишет издание Popular Mechanics, все началось 5 декабря 1945 года, когда эскадрилья из пяти торпедоносцев Grumman TBM Avenger вылетела с авиабазы ВМС США в Форт-Лодердейл (штат Флорида) на плановое учебное задание. Маршрут предусматривал полёт на Багамские острова, тренировочную бомбометание над отмелями Hens and Chickens, а затем возвращение на базу.

Погода на старте не вызывала беспокойства: около 19 °C, лишь отдельные дождевые облака. Первый этап миссии прошел успешно – учебные бомбы были сброшены, и самолеты должны были возвращаться домой. Однако примерно через полтора часа после взлёта командир группы, лейтенант Чарльз Тейлор, вышел на связь с тревожным сообщением: "Не вижу земли. Похоже, мы сбились с курса".

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Ситуацию осложняло то, что Тейлор сообщил о неисправности обоих компасов. Впоследствии в эфире прозвучали ещё более странные слова неустановленного пилота: "Мы не можем найти закат. Всё не так. Мы не можем быть уверены ни в одном направлении. Всё выглядит странно, даже океан".

Диспетчеры пытались перевести самолеты на аварийную частоту и включить передатчик для определения местоположения, но этого так и не произошло. Часть пилотов понимала, что для возвращения нужно лететь на запад, однако Тейлор убедил себя, что эскадрилья находится над группой островов Флорида-Кис к югу от штата Флорида. Поэтому он повёл группу самолётов на северо-восток. Он думал, что летит в направлении суши, но, если в тот момент самолёты всё ещё находились над Атлантикой, то получалось, что они летели от берега вглубь океана.

Последнее сообщение с борта стало самой известной цитатой этой истории: "Похоже, мы входим в белую воду… мы полностью заблудились". После этого связь прервалась навсегда.

На поиски немедленно отправили два спасательных самолета Martin PBM Mariner. Но один из них исчез уже через десять минут после вылета. Торговое судно S.S. Gaines Mills сообщило о взрыве в море и нефтяном пятне в районе, где в последний раз фиксировали спасательный самолет.

ВМС США и Береговая охрана пять дней обследовали более 650 000 квадратных километров океана – площадь, равную размеру всей Украины. В поисках участвовали сотни кораблей и самолетов. Однако ни одного обломка, тела или убедительных следов так и не нашли. Пять торпедоносцев с 14 членами экипажей и спасательный самолет с ещё 13 людьми исчезли навсегда.

Наиболее вероятным объяснением, по данным расследования, стала дезориентация командира в условиях ухудшения погоды, ошибки в определении местоположения и полет в сторону, противоположную Флориде, до полного исчерпания топлива.

Однако отсутствие хоть каких-либо материальных находок и драматические слова пилотов, сохранившиеся в записях, породили многочисленные фантастические гипотезы и теории заговора.

"Учебная миссия, которая пошла не по плану, оставила неожиданно заметный след: катастрофа стала одним из первых загадочных событий, положивших начало легенде о Бермудском треугольнике", – резюмирует Popular Mechanics.

Другие загадки истории

Как писал УНИАН, современная наука раскрыла многие страницы истории, но ряд загадок до сих пор остается без объяснений. Среди них – неизвестные места захоронения Клеопатры и Александра Македонского, исчезновение колонии Роанок и цивилизаций Амазонии и долины Инда.

Тайной остаются также геоглифы Наска, назначение которых не имеет единого объяснения, и сложный механизм с Антикитери, свидетельствующий о высоком уровне античной инженерии.

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