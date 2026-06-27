'Найти лучшее общее будущее': глава МИД Польши высказался об обострении в отношениях с Украиной

По его словам, примирение прежде всего должно основываться на правде о прошлом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал напряженность в отношениях между его страной и Украиной.

"Это была этническая чистка с элементами геноцида. Было убито 100 000 человек, но мы считаем, что примирение прежде всего должно основываться на правде о прошлом. Но примирение не обязательно должно происходить между друзьями. Цель примирения - не повторять ужасных событий прошлого. Это, по сути, основная идея Европейского союза", - сказал он в интервью CBS News.

Министр напомнил, что Европейский Союз начинался как Сообщество угля и стали между Германией и Францией "всего через несколько лет после самой кровопролитной войны в истории".

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"Так что речь идет не о том, чтобы люди бросились друг другу в объятия. Речь идет о решении не повторять плохих поступков и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем выстроить отношения с Украиной", - добавил Сикорский.

Напряженность в отношениях между Польшей и Украиной

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день напряженность между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, но может серьезно обостриться.

Он подчеркнул, что если обе стороны не остановятся, то отношения могут осложниться.

"Это классическая дипломатическая напряженность. Это пока не конфликт, это противоречие. Это еще не пик, поверьте мне, дальше будет, как говорится, если все хоть немного не остановятся", – сказал Буданов.

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