'Меня это тревожит': командир ГУР жестко высказался о морских дронах НАТО, - BI

Девятый заявил, что страны НАТО активно перенимают опыт Украины в создании морских дронов, однако некоторые технические решения вызывают у него беспокойство.

Украинский опыт использования морских беспилотников внимательно изучают страны НАТО, однако при разработке собственных систем западные государства допускают ошибки, которые могут снизить их эффективность в реальном бою. Об этом в интервью Business Insider заявил командир подразделения морских беспилотников Главного управления разведки с позывным Девятый.

По словам офицера, ему приятно видеть, что союзники перенимают украинский опыт, ведь после успехов Украины в Черном море многие страны пересматривают свои военно-морские доктрины и планируют оснащать флоты беспилотными катерами.

В то же время некоторые технические требования, которые страны НАТО предъявляют производителям морских дронов, вызывают у него беспокойство.

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"Мне доставляет удовольствие видеть, как другие страны перенимают элементы украинского опыта и практические уроки, полученные в ходе боевых действий. Но как человек, непосредственно работающий с этими системами, я часто беспокоюсь, когда узнаю о технических требованиях, которые некоторые страны предъявляют своим судостроителям", – сказал Девятый.

Боевой опыт стал главным преимуществом Украины

Командир пояснил, что украинские морские беспилотники постоянно совершенствовались непосредственно во время войны. Если в начале полномасштабного вторжения они выполняли роль ударных катеров-камикадзе, то сейчас уже могут оснащаться пулеметами, зенитными ракетами и другими видами вооружения.

В то же время большинство западных аналогов до сих пор создавались преимущественно для патрулирования, наблюдения и обеспечения морской безопасности, а не для интенсивных боевых операций.

По словам Девятого, европейские судостроительные компании добросовестно выполняют требования своих правительств, однако не имеют практического опыта ведения современной морской войны:

"Они соответствуют спецификациям, предоставленным странами НАТО, но не до конца понимают реалии боевых условий, поскольку никогда не сталкивались с ними напрямую".

Самое важное – не корпус, а электроника

Командир ГУР подчеркнул, что эффективность морского беспилотника определяет не только его конструкция. Катера должны сохранять устойчивость при сильном волнении, иметь надежную связь с оператором, а в случае ее потери – действовать автономно.

По его словам, современные морские дроны должны быть способны двигаться на автопилоте, использовать элементы искусственного интеллекта для обхода препятствий и самостоятельно принимать решения по выполнению миссии.

"Один наш день равен десяти"

Девятный подчеркнул, что главным преимуществом украинских разработчиков является скорость внедрения изменений. Новые решения проверяются не на полигонах, а непосредственно во время боевых операций. Военный говорит:

"Один рабочий день для наших инженеров и программистов равен примерно десяти рабочим дням для специалистов в странах, не находящихся в состоянии войны. Когда мы вносим изменения, мы не проверяем их гипотетически. Мы проверяем их в боевых условиях. В течение нескольких часов".

Он добавил, что украинские специалисты постоянно анализируют тактику противника, оперативно находят слабые места собственных систем и быстро их устраняют. Именно такой темп, по его словам, и обеспечивает стремительное развитие военных технологий во время войны.

Морские дроны в мире – последние новости

Как сообщал УНИАН, американские спецназовцы во время учений на Филиппинах впервые применили украинские морские дроны Magura против списанного корабля, задействованного в качестве мишени. Это стало первым испытанием этих беспилотных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, американская оборонная компания Red Cat и ее морское подразделение Blue Ops начали полноценное серийное производство беспилотников Variant 7 (V7), которые фактически копируют украинский Magura V7. Несмотря на очевидное происхождение, производитель теперь позиционирует эту технику как собственную разработку.

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