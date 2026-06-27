Выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро: в Конотопе строят 55-метровый монумент Богоматери

Она станет выше Иисуса в Рио и в Свебодзине.

Под Торунем в Польше полным ходом идет строительство гигантской статуи Скорбящей Богоматери. Монументальная скульптура в местечке Конотопе должна побить действующие мировые рекорды в области сакральной архитектуры.

Этим летом она, без сомнения, станет одним из самых посещаемых мест для туристов и верующих в Польше, пишет naTemat. В августе польский религиозный туризм получит рекордную точку на карте. Возводимая под Торунем статуя будет выше знаменитого Иисуса из Свебодзина (почти на 20 метров) и известного во всём мире монумента Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро (на 17,1 метра).

Как будет выглядеть фигура Скорбящей Богоматери под Торунем

В небольшом Конотопе реализуется проект, который своим масштабом оставляет позади аналогичные отечественные объекты. Согласно задумке, вся огромная конструкция достигнет в высоту ровно 55,6 метра.

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Основная часть – сама фигура Скорбящей Богоматери – составит более 40 метров. Она будет установлена на мощном, устойчивом постаменте, который уже издалека притянет взгляд необычной формой, напоминающей 15-метровую корону.

Из информации, предоставленной исполнителями в материале, направленном в редакцию, следует, что этот нижний элемент послужит посетителям просторной смотровой площадкой. Она позволит любоваться панорамой окрестностей с новой точки обзора.

Тысячи кубометров бетона - мощный конструктивный вызов

Памятник Богоматери в Конотопе будет профинансирован из личного состояния миллиардера Романа Каркосика. Из официальной информации следует, что на строительную площадку будет поставлено в общей сложности около 2500 м³ специализированного декоративного бетона Artevia Kolor. Его поставляет Holcim Polska.

Производитель сделал ставку на материал, обеспечивающий однородный цвет и максимальную устойчивость к переменным и суровым погодным условиям. Это принципиально важно для сооружения, столь открытого воздействию ветра и дождя.

"Объекты такого масштаба требуют не только подходящих материалов, но прежде всего опыта и точности на каждом этапе. Поставляя Artevia Kolor, мы предоставляем решение, сочетающее долговечность конструкции с высоким качеством отделки, соответствующим статусу этого проекта. Мы рады, что наши решения могут участвовать в создании подобных объектов, имеющих значение не только архитектурное, но и духовное, и общественное", - заявил генеральный директор подразделения бетона и сборных конструкций Даниэль Цекала.

Новое место паломничества готово к августу 2026 года

Известия о строительстве распространились далеко за пределы Польши. В Financial Times уже вышел резонансный материал о памятнике в деревне Конотопе, который призван создать пространство, притягивающее тысячи людей.

"Возводимый монумент станет не только одной из самых высоких подобных реализаций в мире, но и важным местом духовного и символического значения. Расположенный вблизи святыни, он призван служить пространством для созерцания, паломничества и встреч", – говорится в направленном материале.

Сложный проект постепенно движется к торжественному финалу. Освящение запланировано не случайно на 15 августа 2026 года – в день, когда в Католической церкви отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе из Библии нашли огромную статую Афины, которой 2000 лет.

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