Курс доллара в Украине сегодня: сколько стоит валюта 27 июня

Евро будет главной валютой для спекуляций.

Курс доллара в Украине в субботу, 27 июня, в большинстве обменных пунктов будет находиться в пределах - прием от 44,50 до 44,75 гривни и продажа от 44,95 до 45,30 гривни, спрогнозировал аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,90 до 51,35 гривни и продажа от 51,40 до 51,80 гривни.

"За счет широкого спреда котировки евровалюты в разных сетях обменных пунктов будут находится в достаточно большом диапазоне, что сохранит за евро статус главной валюты для спекуляций в эти дни", - указал эксперт.

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Также он считает, что часть обменников могут скорректировать коридоры покупки/продажи валюты еще на 3−5 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро в зависимости от собствненных задач.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 грн за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,84/44,88 грн/долл., а к евро – 51,15/51,18 грн/евро.

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