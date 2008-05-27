Что нужно журналисту для работы в УНИАН?

Чтобы эффективно работать в информагентстве, желательно развить в себе определенное количество дополнительных свойств и навыков, в то же время избавившись от многих привычных человеческих слабостей. В известной мере, иронизируют опытные униановцы, рядовая «акула пера» в агентстве превращается в Модифицированный Организм Журналиста (далее – МОЖ). Это, в сущности, новый вид человека, пригодный для использования в информагентстве, в то же время его способность адаптироваться к обычной жизни варьируется в очень широких пределах.

МОЖи появились в результате длительной селекции, совпавшей со временем существования агентства, то есть на протяжении 15 лет, и поражают способностью справиться с любым заданием. МОЖ – это уже не просто журналист и более чем мужчина или женщина, ведь его творческие и физические способности часто должны быть НАД человеческими и журналистскими способностями, а потребности – намного более низкими от потребностей нормального человека и обычного журналиста.

В первую очередь журналист УНИАН с самого утра обязательно должен быть подключен к мобильному телефону, компьютеру, диктофону, телефону обычному, ICQ, наушникам, электрочайнику и, желательно, трансляции по ТВ заседаний Верховной Рады. Если хотя бы какой-то из этих “гаджетов” заглючит, МОЖ чувствует себя вялым и неработоспособным. Нужно как можно быстрее приделать к журналисту нужный провод – и все в порядке.

МОЖ должен быть абсолютно самодостаточным при передвижении по городу, государству, миру. В распоряжении журналиста УНИАН круглосуточно собственные ноги, абсолютно все столичные такси и почти круглосуточно – метро и другой общественный транспорт. Поскольку автотранспорта агентства, как правило, всегда на всех не хватает, новички, пытающиеся отправиться на униановской машине в аэропорт или отдаленный район столицы, могут получить от руководителя атлас Киева с детальным планом проезда в городском транспорте и устные консультации всех имеющихся в офисе коллег. В итоге – по скорости и точности ориентирования в городских джунглях журналисты УНИАН давно дадут фору любому таксисту или работнику курьерской службы.

Для журналиста УНИАН имеют значения не только его творческие, но и физические данные. Как минимум, его руки должны быть более длинными, а рост – выше, чем у конкурентов, чтобы первым дотянуться с диктофоном к ньюсмейкеру. В то же время не помешает, чтобы ноги также были как можно более длинными не только у униановских девушек-журналисток, но и у ребят – только так можно первым догнать ньюсмейкера и обогнать другие агентства. Также нужно иметь хорошее зрение, поскольку глаза корреспондента должны выдерживать по меньшей мере 12-часовой тет-а-тет с монитором компьютера, желательно, по крайней мере шесть дней на неделю.

МОЖ должен иметь спартанский характер и способности Александра Македонского, то есть делать несколько дел одновременно. Минимум одновременных ежедневных действий профессионала – отслеживания 10–20 сайтов (среди них могут оказаться и авто, и спорт, и “хорошие девушки”, но об этом промолчим), 2–3 электронные почты (одна – личная), просмотр свежей прессы, расшифровка диктофона и набивания информаций, переписки в ICQ (немного есть и личного), обдумывание эксклюзивов та поддержка разговоров с коллегами по комнате (немного есть и политики, и футбола, и глобальных, мировых проблем). Наивысший пилотаж – параллельно со всем этим быстренько просмотреть полторы тысячи страниц ежедневного бюллетеня с объявлениями эмитентов и сделать заметки из важнейших. Или – “забить в ленту” за один день 20–30 информаций по итогам квартальных отчетов банков, при этом успев дать нашатырь выпускающему редактору.

Питается МОЖ от двух типов источников – внешних (источники информации) и внутренних (зарплата и гонорары). Опыт показывает, что мощность первых источников прямо пропорционально связана с мощностью вторых. Но, как подозревают журналисты, тайной мечтой руководства является идея, чтобы питание журналиста осуществлялось лишь эмоционально – за счет живой воды из источника информации.

К сожалению, человек – создание несовершенное и время от времени хочет есть, пить, спать. Потому иногда от журналистов агентства слышат рудиментарные и атавистические возгласы вроде “кажется, я сегодня не успел пообедать”. В ответ кто-то из руководителей может позволить себе иронически напомнить: “Да вы же днем чай пилы!” – или наивно спросить: “А что, разве нигде не было фуршета?” (Намек на то, что после пресс-конференции можно было перехватить что-то съедобное). Очень хорошо в агентстве также воспринимается фраза “не успел пообедать, то уже приду домой – поужинаю”, она может сопровождаться сочувственным словом руководителя “может, завтра событий будет меньше, тогда и пообедаешь”.

Все упомянутое – минимальный физический норматив, наличие которого дает возможность журналисту УНИАН эффективно реализовывать свою главную сущность – сущность ЖУРНАЛИСТА. Журналист УНИАН не просто дает полторы-две сотни новостей на ленту ежемесячно, но при этом не теряет способности каждый раз видеть, воспринимать, анализировать и оперативно ретранслировать НАСТОЯЩУЮ НОВОСТЬ. Еще и получать при этом моральное удовлетворение, если она более оперативна, эксклюзивнее, интереснее, чем у конкурентов.

Конечно, сдерживают становление идеального МОЖа человеческие слабости, вроде потребности во внерабочем общении (семья, деть, друзья, хобби и тому подобное), которые нагло не дают возможности журналисту УНИАН превратить все свое время в рабочее. Но настойчивая и системная работа над собой приводит к тому, что общение с женой/мужчиной прекрасно происходит через “аську”, собственных детей журналист УНИАН видит на мониторе и урчит им что-то в телефонную трубку (другой рукой не забывая набирать текст). С друзьями вопрос решается еще проще – либо друзья постепенно превращаются в коллег, либо коллеги становятся друзьями.

Подытоживая, можно констатировать, что превращение обычного человека на МОЖа – процесс безостановочный и необратимый. Как-то один из журналистов, который ездит на работу из Киевской области, заметил: “Ой, как я далеко живу!” Куда более логично, кажется, было бы сказать: “Как я далеко работаю”. Но это значило бы, что человек остановился в своему развитию на пути к МОЖу.

Нельзя забыть и о том, что по человеческим качествам агентский журналист, наверное, заработал себе индульгенцию вплоть до Страшного Суда – ведь более толерантного, взвешенного, сочувственного и открытого к миру человека не сыскать. Столько ВСЕГО обо всех слышать, читать, знать – нужно обладать благородной мудростью, чтобы не возненавидеть этот мир и его отдельных обитателей. И при этом остаться доброжелательным коллегой, дочкой или сыном, женой или мужем, отцом или матерью. Хотя не только на работе, но и дома журналиста ожидают “страшные испытания”. Это когда приходишь после безумного дня, надеясь, наконец, спрятаться от информационного потока, тебя же встречают радостными возгласами: “А ты знаешь, что сегодня премьер сказал о Президенте?” или “Видел, как синие побились с оранжевыми в Раде?”

И все равно – каждое утро журналист УНИАН включает радио или ТВ (что там нового?), покупает утреннюю прессу (кто на кого “наехал”?), потом едет в офис или на пресс-конференцию и снова погружается в ежедневный бесконечный процесс создания и распространения новостей.

Потому что вчерашняя новость – это уже не новость.

Татьяна Майданович, руководитель экономической редакции УНИАН