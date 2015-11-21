"Украина - это Европа": Посольство США создало видеоролик к годовщине Революции достоинства

11:20, 21 ноября 2015
Политика
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Цель ролика - оживить тот удивительный дух общности, целеустремленности и решительности, который присутствовал на Евромайдане.

США привітали українців з річницею Євромайдану / Скріншот

Посольство США в Украине создало видео, посвященное событиям на Майдане и второй годовщине Революции достоинства.

В посольстве отметили, что цель видео - оживить тот удивительный дух общности, целеустремленности и решительности, который затем господствовал на Евромайдане.

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"Украина - это Европа, именно это вывело тысячи украинцев на Майдан. Давайте продолжать поддерживать украинцев в желании построить яркое европейское будущее", - заявил посол США Джеффри Пайетт в Twitter.

Напомним, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы.

Этот праздник был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

Видео USEmbassyKyiv

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