"Украина - это Европа": Посольство США создало видеоролик к годовщине Революции достоинства

Посольство США в Украине создало видео, посвященное событиям на Майдане и второй годовщине Революции достоинства.

В посольстве отметили, что цель видео - оживить тот удивительный дух общности, целеустремленности и решительности, который затем господствовал на Евромайдане.

"Украина - это Европа, именно это вывело тысячи украинцев на Майдан. Давайте продолжать поддерживать украинцев в желании построить яркое европейское будущее", - заявил посол США Джеффри Пайетт в Twitter.

Напомним, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы.

Этот праздник был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

Let's continue to stand w/ Ukrainians in their desire to build a brighter, more just, European future. #UkraineisEurope#UnitedforUkraine — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 21, 2015

What brought thousands onto Maidan was the Russian peoples' conviction that Ukraine is Europe. https://t.co/A5JY9moSZ0 — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 21, 2015

As we commemorate the beginning of Euromaidan, let's rekindle that spirit of community of purpose, of resolve https://t.co/eqsNUmiGur — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 21, 2015

Видео USEmbassyKyiv