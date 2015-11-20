На годовщину Революции Достоинства в Харькове готовился теракт - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, мужчину задержали 18 ноября.

По сведениям СБУ, боевик прибыл в Харьковскую область из подконтрольных повстанцам районов Донбасса через территорию Российской Федерации. Во время проведения массовых мероприятий в Харькове по случаю празднования годовщины Революции Достоинства он должен был выполнить приказ своих главарей – подготовить и осуществить террористический акт.

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Сотрудники СБУ задержали боевика в Змиевском районе, где он скрывался. У злоумышленника изъяты боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, обрез охотничьего ружья с патронами, а также военный билет и "награды" террористической организации "ЛНР".

Следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ст. 201 (контрабанда боеприпасов) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Следствие продолжается.