Гройсман: фракции "очень близки" к принятию завтра "безвизового пакета"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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Гройсман призвал "не искать распри между депутатами и правительством", а профессионально, без эмоций, принимать решения.

По его словам, народные депутаты "очень близки к принятию консолидированного решения завтра в сессионном зале".

"Конечно, кто-то будет против этого, потому что вопросы идут о создании эффективных механизмов борьбы с коррупцией и возвращении имущества, которое добыто незаконным путем", - подчеркнул Гройсман.

По его убеждению, большинство народных депутатов поддержат законопроекты, необходимые для безвизового режима с ЕС.

Напомним, ранее Владимир Гройсман сообщил, что завтра, 10 ноября, парламент рассмотрит законопроекты, необходимые для получения Украиной безвизового режима с ЕС, а в четверг, 12 ноября — экономического развития государства.