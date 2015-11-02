Климкин рассказал о законах, отсутствие которых снижает шансы на получение безвизового режима с ЕС

Об этом он сказал на согласительном совете парламента в понедельник, 2 ноября, пишет Украинская правда.

"Очень кратко пройдусь по всему кругу законодательных актов, которые необходимы в контексте позитивного решения в отношении безвизового режима, а Павел Дмитриевич (Петренко) потом остановится на некоторых критических", - отметил глава МИД.

"15 декабря Европейская комиссия должна сделать последний отчет. Его фактически начнут делать в течение следующих двух-трех недель. И нам необходимо продемонстрировать четкий – в том числе, законодательный прогресс именно в течение этих двух трех недель", - сказал он.

"Законопроекты, которые должны быть рассмотрены на этой неделе, можно условно разделить на три группы: те, которые уже приняты в первом чтении, включенные в повестку дня и которые еще не включены", - пояснил Климкин.

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По его словам, речь идет о законе о внешней трудовой миграции, который подготовлен ко второму чтению. "Это непременное очень четкое требование Европейской комиссии, чтобы он был принят. И я очень надеюсь на успешное голосование по нему", - сказал глава МИД.

"Ключевыми в сфере борьбы с коррупцией являются несколько законов, которые касаются системы усовершенствования розыска, ареста и конфискации имущества, а также управления таким имуществом. Речь идет о 4 законопроектах", - добавил он.

Рекомендации заключаются в том, что "важно обеспечить эффективную конфискацию имущества – а для того расширить и временные рамки, и рамки такой конфискации, в частности в отношении имущества, находящегося в собственности третьих лиц".

В МИДе подготовили справку, как работают подобные учреждения в странах Евросоюза.

"Следующий момент – вопросы подследственности (статья 216)", - отметил Климкин.

"Ко второй группе проектов относится один проект – изменения в Трудовой кодекс, вопросы запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации. В ЕС есть достаточно мощное лобби этих вопросов – и просто так обойти этот вопрос, несмотря на его определенную чувствительность для некоторых политиков, не удастся", - добавил он.

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"И третья группа – это блок законов, совершенствование законодательства в сфере миграции и убежища. Я очень надеюсь, что там не будет никаких вопросов. Это просто вопросы совершенствования правовых основ для беженцев, для их содержания. Этот вопрос на фоне того, что происходит в Европейском Союзе, является критическим", - сказал глава МИД.

"И, конечно, проект закона о первичной идентификации граждан – №3224. Поскольку ЕС никогда не согласится с тем, что у нас будет оставаться та система, которая действует или не действует сегодня", - сказал Климкин.

По его словам, без этих законов меньше шансов на безвизовый режим.

"Если мы принимаем эти законы – это радикально повышает наши шансы на получение безвизового режима. Конечно, все эти законы должны заработать после того, как они будут одобрены, поскольку речь идет не только о законодательных, но и о дальнейших изменениях. Но если мы их не примем, это радикально уменьшает наши шансы на безвизовый режим", - заявил Климкин.