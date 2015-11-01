Яценюк анонсировал принятие "судьбоносных законов" уже на следующей неделе

На следующей неделе парламент должен принять судьбоносные для страны законы. Для этого необходимо политическое единство и ответственность. Об этом сказал в «10-ти минутах» премьер-министр Арсений Яценюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы правительства, он напомнил, что в повестке дня парламента, который начнет работу на следующей неделе, «стоят судьбоносные законы для украинского государства».

«Нам нужно принять бюджет на следующий год. И позиция правительства состоит в следующем: бюджет должен приниматься одновременно с налоговой реформой, а не наоборот», - отметил Яценюк.

Читайте такжеЕврокомиссия отметила прогресс Украины на пути к безвизовому режиму с ЕС - президент

Также премьер-министр подчеркнул необходимость завершения принятия законов о введении безвизового режима для граждан Украины с целью поездок в Европейский Союз.

«Нам нужно наконец начать процесс прозрачной и честной конкурентной приватизации в стране», - отметил он.

Кроме того, по словам Яценюка, необходимо принять новую радикальную судебную реформу в Украине, лишить Генеральную прокуратуру функций следствия и создать новое независимое Государственное бюро расследований.

«Таких приоритетных задач у нашего государства есть слишком много. И от наших совместных действий зависит наше дальнейшее успех. Чем сильнее мы, чем более мы объединены и уверены в правильности наших шагов, тем лучше результат будет для страны и для каждого украинца», - подчеркнул Яценюк.