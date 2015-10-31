Геннадия Корбана могут удерживать в следственном управлении ГПУ в Киеве – УКРОП

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил член политсовета УКРОПа, руководитель секретариата партии Денис Борисенко.

«К сожалению, мы не можем сейчас туда попасть, его увидеть, адвокатов не допускают. Поэтому полностью подтвердить информацию, что он там и с ним все хорошо, мы не можем. Это пока неофициальная информация», – сказал Борисенко.

Он также сообщил, что сейчас обыски продолжаются у народного депутата и члена политсовета УКРОПа Бориса Филатова – обыскивают его приемную. При этом «на статус народного депутата правоохранителям наплевать».

По словам Борисенко, в партии догадывались, что ситуация может развиваться таким радикальным образом, ведь еще летом, когда УКРОП регистрировался в органах Министерства юстиции, ему создавали препятствия: «Все сроки, которые должны быть соблюдены, нарушались. Документы выдавались с задержкой, это влияло на наше участие в избирательном процессе. Поэтому давление на УКРОП начался еще летом».

Денис Борисенко также сообщил, что партия обратилась к международным организациям и проинформировала мировое сообщество о том, что Геннадий Корбан «был похищен правоохранительными органами».

«До сих пор мы точно не знаем, ни кто это сделал, ни по каким статьям, ни куда его увезли. Поэтому мы считаем, что он является заложником наших правоохранительных органов и нашей власти», – добавил Борисенко.

Кроме того, по его словам, УКРОП будет обращаться во все европейские институты, чтобы отстоять права Геннадия Корбана, которые были нарушены при задержании. «Мы не доверяем нашим правоохранителям», – сказал Борисенко.