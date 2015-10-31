Депутат "Батькивщины" считает задержание Корбана "репрессиями" с политической мотивацией

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя задержание Корбана СБУ.

"Это, безусловно, репрессии в связи с политической мотивацией. Поскольку там через две недели должен состояться второй тур выборов мэра Днепропетровска и других", - сказал депутат.

По его мнению, на сегодняшний день "все три оппозиционные партии четко подвергаются репрессиям со стороны правящего режима".

Читайте также"Мы готовимся и чистим оружие": Ярош отреагировал на задержание Корбана

Луценко добавил, что речь идет о "Свободе", Радикальной партии и "УКРОПе".

"На мой взгляд, здесь вообще никаких сомнений не может быть. Поскольку, если бы это была даже какая-то другая мотивация, скажем, конкуренция конкретно бизнесмена Порошенко с бизнесменом Коломойским, кроме того, видимо, там были бы какие-то движения в отношении бизнеса. А здесь, в данном случае, просто таким способом конкретно выбивают из политической борьбы крупнейшего лидера этой политической силы", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.