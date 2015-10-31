Почти 100 автомобилей "Автомайдана" приехали к особняку Порошенко, требуют отставки Шокина (фото)

14:16, 31 октября 2015
Политика
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Под особняком где проживает президент Украины Петр Порошенко, собрались активисты "Автомайдана", которые проводят пикет.

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По данным нардепа Игоря Луценко, по состоянию на 12:30 под особняк президента прибыли 93 автомобиля "Автомайдана".

"По состоянию на сейчас 93 машины Автомайдана едут в гости к Порошенко", - отметил он.

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Кроме того, по его словам, милиция перегородила автобусом дорогу к дому Порошенко.

"Автобус отъехал, в ответ на наши убедительные просьбы", - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, к акции намерены присоединиться ветераны батальона "Донбасс".

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