Почти 100 автомобилей "Автомайдана" приехали к особняку Порошенко, требуют отставки Шокина (фото)
Под особняком где проживает президент Украины Петр Порошенко, собрались активисты "Автомайдана", которые проводят пикет.
По данным нардепа Игоря Луценко, по состоянию на 12:30 под особняк президента прибыли 93 автомобиля "Автомайдана".
"По состоянию на сейчас 93 машины Автомайдана едут в гости к Порошенко", - отметил он.
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Кроме того, по его словам, милиция перегородила автобусом дорогу к дому Порошенко.
Huge 100+ column of activists headed to Poroshenko's residence to campaign for dismissal of dodgy Prosecutor Shokhin pic.twitter.com/ZOK9Eqz1rs
— Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Октябрь 2015
"Автобус отъехал, в ответ на наши убедительные просьбы", - добавил Луценко.
Activists demand resignation of gen prosecutor Shokhin, suggest open competition for his replacement pic.twitter.com/NzTOQeUQrE
— Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Октябрь 2015
Как сообщал УНИАН, к акции намерены присоединиться ветераны батальона "Донбасс".