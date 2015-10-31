Почти 100 автомобилей "Автомайдана" приехали к особняку Порошенко, требуют отставки Шокина (фото)

По данным нардепа Игоря Луценко, по состоянию на 12:30 под особняк президента прибыли 93 автомобиля "Автомайдана".

"По состоянию на сейчас 93 машины Автомайдана едут в гости к Порошенко", - отметил он.

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Кроме того, по его словам, милиция перегородила автобусом дорогу к дому Порошенко.

Huge 100+ column of activists headed to Poroshenko's residence to campaign for dismissal of dodgy Prosecutor Shokhin pic.twitter.com/ZOK9Eqz1rs — Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Октябрь 2015

"Автобус отъехал, в ответ на наши убедительные просьбы", - добавил Луценко.

Activists demand resignation of gen prosecutor Shokhin, suggest open competition for his replacement pic.twitter.com/NzTOQeUQrE — Oliver Carroll (@olliecarroll) 31 Октябрь 2015

Как сообщал УНИАН, к акции намерены присоединиться ветераны батальона "Донбасс".