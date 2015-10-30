"Автомайдан" поедет к дому Порошенко требовать отставки Шокина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, подчеркнув, что к акции намерены присоединиться ветераны батальона "Донбасс".

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"Завтра выходной. Ветераны батальона "Донбасс" поддержат акцию Автомайдана. Автопробег до дома Порошенко с требованием уволить Шокина и поставить честного человека ( нужно себя заставить, пан Президент...). Бриллиантовые прокуроры достали всю страну. Дело Иловайска и ИЛ - 76 никак не попадут в суд. Сбор у Автомайдана: Київ, вул.Добровольчих батальйонів, 40", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко должен рассмотреть вопрос увольнения Шокина, так как размещенная на сайте президента электронная петиция, в которой предлагается уволить генерального прокурора, собрала более 25 тысяч подписей.