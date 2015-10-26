Выборы прошли с нарушением ряда международных стандартов - ОПОРА

Об этом заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сегодня на брифинге в УНИАН, представляя предварительные выводы организации по проведению местных выборов 25 октября.

По ее словам, речь идет о нестабильности и неопределенности избирательного законодательства по отдельным важным процедурам, а также нарушении принципа равенства условий для кандидатов и равного веса мандата в контексте избирательной системы, необеспечении надлежащего уровня защиты избирательных бюллетеней и нарушениях, имевших признаки подкупа избирателей.

Читайте такжеЦелое село на Киевщине проголосовало без паспортов - ОПОРА

Вместе с тем Айвазовская отметила, что нарушения в день голосования в подавляющем большинстве громад имели несистемный характер и в основном не влияли на результат выборов. По ее словам, кампания в целом была конкурентной.

В свою очередь аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев призвал Верховную Раду обеспечить права жителей Мариуполя и Красноармейска, где выборы 25 октября были сорваны, и внести изменения в избирательное законодательство для создания условий участия граждан в реализации местного самоуправления в этих городах. Он подчеркнул, что должно быть обеспечено проведение всех этапов выборов в этих городах, а не просто переголосование. По его словам, правоохранительные органы должны разобраться со всеми фактами нарушения законодательства, которые привели там к срыву выборов.