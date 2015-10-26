В Новограде-Волынском между округами перепутали бюллетени кандидатов в депутаты облсовета - ОПОРА

Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

В Новограде-Волынском три участка получили бюллетени других округов, говорится в сообщении.

«В Новограде-Волынском участок №181322 ИО № 63 получил бюллетени 64 округа. Участок №181329 ИО №64 округ, получила бюллетени 62 округа. Участок № 181335 - это 62 округ, а бюллетени получил 64 округа», - сообщил наблюдатель.

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Председатель областной избирательной комиссии Юрий Павлюк ОПОРЕ прокомментировал: «Есть жалоба, и мы завтра будем ее рассматривать, потому что представитель не может явиться сегодня. Ошибка произошла, когда они там передавали на участки, но эта информация не подтверждена, будем давать запросы, это вопрос серьезный».

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Как сообщал УНИАН, гражданская сеть ОПОРА зафиксировала 1052 нарушения до момента закрытия участков.