Партия "Видродження" выиграла суд и требует срочно зарегистрировать Крупского кандидатом в мэры

Соответствующее заявление сделал сам Крупский после окончания заседания Днепропетровского апелляционного административного суда, сообщает пресс-служба партии “Видродження”.

Суд, в частности, оставил в силе решение Днепропетровского окружного административного суда и вынес постановление, которым постановление Днепропетровской городской избирательной комиссии об отказе регистрировать Крупского кандидатом в мэры, а список партии “Видродження” в городской совет признаются противоправными и нарушают избирательное законодательство.

Определением суда городской избирком также обязуется повторно рассмотреть документы на регистрацию Анантолия Крупского и списке партии “Видродження”.

Решение Апелляционного суда вступает в силу с момента утверждения и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным постановление городской избирательной комиссии об отказе в регистрации Анатолия Крупского кандидатом на пост мэра города и кандидатов от партии “Видродження” на выборах в городской совет.

В постановлениях суда указывалось, что выводы избиркома о подаче неполного пакета документов Анатолием Крупским и партией “Видродження” являются незаконными.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области подала документы на регистрацию партия-клон “Всеукраинское объединение “Видродження Украины”, где главой также является Куцин, как и в настоящей партии “Видродження”. Фейковый Куцин родом из Тернопольской области, а лидер “Видродження” Владимир Семенович Куцин – генеральный директор ПАО “Никопольский завод ферросплавов”.

Против попытки не допустить партию к участию в предстоящим местным выборам в городе протестуют действующие депутаты городского и областного советов, работники промышленных предприятий, учителя, медики, сотрудники органов местного самоуправления.

Анатолий Крупский назвал эту ситуацию яркой демонстрацией применения административного ресурса. В штабе “Видродження” предполагают, что уже признанный судом незаконный отказ в регистрации кандидатам от политической силы – следствие сговора между партиями “Блок Петра Порошенко-Солидарность” и “Оппозиционный блок”, представители которых председательствуют в ТИК в Днепропетровске.