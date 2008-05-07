«Форум спасения Киева» раскроет тайны закрытых списков в Киевраду. Пресс-конференция в УНИАН

8 мая в 11.30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция гражданской кампании «Форум спасения Киева» на тему: «Новая Киеврада - сборище застройщиков? Черные тайны закрытых списков». Речь пойдет о киевском земельном перераспределении и о том, как его предотвратить. Участники: главный координатор координационного совета гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, член исполкома координационного совета гражданской кампании «Форум спасения Киева» Михаил Михалко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.