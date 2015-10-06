С октября будут выплачивать повышенные пенсии, зарплаты и социальные выплаты - депутат

Об этом заявил во вторник с трибуны парламента председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

«Только что вернулся из округа и хочу сказать, что решение, которое мы приняли в сентябре этого года, а это изменения в Государственный бюджет, которыми предусматриваются повышение зарплат бюджетным работникам и еще 80-ти видов социальных выплат, уже действуют. Люди уже эти деньги получают», - отметил Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания стоят правительственные законопроекты для внедрения полноценной реформы рынка газа, которая началась с 1 октября.

«Чтобы реформа рынка газа заработала правильно и согласно наших потребностей, нам надо внести изменения в ряд законов Украины: Налогового, Таможенного кодексов и других законодательных актов», - отметил Бурбак.

Он обратился к фракциям коалиции с просьбой поддержать правительственные законопроекты.