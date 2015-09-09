Любые попытки РФ провести "выборы" на Донбассе будут означать полный срыв Минских договоренностей – Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк после завершения встречи с главой правительства Республики Польша Эвой Копач в Варшаве, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

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«Любые попытки Российской Федерации, - потому что в Донецке и Луганске российские наемники, - провести какие-либо незаконные выборы на этих территориях означают полный и тотальный срыв Минских договоренностей», - сказал Яценюк.