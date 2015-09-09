Соцсети продолжает лихорадить от шуток о чеченском карателе Яценюке (фото)

12:28, 09 сентября 2015
Политика
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Пользователи интернета активно публикуют шаржи на премьер-министра в Чечне после заявления главы СК РФ Александра Быстрыкина.

В интервью "Российской газете" глава российского ведомства заявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против российских войск. 

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Это заявление моментально вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи начали искать Яценюка в любых войнах и трагических событиях в истории.

Народ продолжает ликовать и веселиться. Еще немного, и Яценюк затмит Чака Норриса."Яценюк не ест. Он убивает огурцы, по...

Posted by Sasha Sotnik on 8 вересня 2015 р.
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