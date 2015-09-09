Соцсети продолжает лихорадить от шуток о чеченском карателе Яценюке (фото)
Пользователи интернета активно публикуют шаржи на премьер-министра в Чечне после заявления главы СК РФ Александра Быстрыкина.
В интервью "Российской газете" глава российского ведомства заявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против российских войск.
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Это заявление моментально вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи начали искать Яценюка в любых войнах и трагических событиях в истории.
@GraniTweet Яценюк убивает сына Ивана Грозного (16.11.1581) pic.twitter.com/HO6FPe1D57
— HELO (@AgriDilan) September 8, 2015
@AgriDilan@e_styd@GraniTweetpic.twitter.com/QgPClAFz6l
— Вот так новость... (@zS777Sz) September 8, 2015
АААААА! Яценюк и в Абхазиии воевал в 1992-1993. Узнаете? pic.twitter.com/7FP3FraFo5
— Грани.Ру (@GraniTweet) September 8, 2015
@GraniTweet@VVP2_0 третий слева pic.twitter.com/jZ1Nd2sxl8
— Filin (@filin_pro) September 8, 2015
@filin_pro@GraniTweet@VVP2_0 в Нормандии ? pic.twitter.com/OnA60Em5fU
— Shrike (@Shrike2014) September 8, 2015
Яценюк служил в Вермахте" - следственный комитет РФ @GraniTweet#Яценюк#чечня#RTpic.twitter.com/TaulFjEPpv
— Тому Що ЗайКа (@rfcnf) September 8, 2015
Народ продолжает ликовать и веселиться. Еще немного, и Яценюк затмит Чака Норриса."Яценюк не ест. Он убивает огурцы, по...Posted by Sasha Sotnik on 8 вересня 2015 р.
@GraniTweet#Пастор (Турчинoв) по сравнению с Сеней, ангел секты мучеников Иговы! #чечня#яценюк#RTpic.twitter.com/3VQus3QXSu
— Тому Що ЗайКа (@rfcnf) September 8, 2015