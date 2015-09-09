Соцсети продолжает лихорадить от шуток о чеченском карателе Яценюке (фото)

В интервью "Российской газете" глава российского ведомства заявил, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк якобы воевал в Чечне против российских войск.

Читайте также"Кровавый" премьер: соцсети отреагировали на волну кремлевской пропаганды про Яценюка в Чечне

Это заявление моментально вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи начали искать Яценюка в любых войнах и трагических событиях в истории.

АААААА! Яценюк и в Абхазиии воевал в 1992-1993. Узнаете? pic.twitter.com/7FP3FraFo5 — Грани.Ру (@GraniTweet) September 8, 2015