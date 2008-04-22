Кого бы украинцы выбрали Президентом в ближайшее воскресенье (опрос)

Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получили бы лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 11 по 17 апреля 2008 года.

В частности, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 27,8% опрошенных, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 25,3%.

В то же время, нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО пользуется поддержкой 11,6% респондентов, лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН - 6,7%, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО - 5,2%, лидер СПУ Александр МОРОЗ - 1,4%, лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО - 1,2%.

Против всех голосовали бы 8,5% респондентов, затруднились ответить 12,3% опрошенных.

При этом, если бы во второй тур президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то за руководителя правительства отдали бы свои голоса 39,6% респондентов, а за лидера Партии регионов - 36,9%.

Если же во второй тур вышли бы В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то действующему главе государства отдали бы свои голоса 31,4% опрошенных, а В.ЯНУКОВИЧУ - 37,7%.

В то же время, если бы во втором туре встретились Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то за руководителя правительства отдали бы свои голоса 32,9% респондентов, а за главу государства - 15%.

Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Опрос проводился в 129 населенных пунктах (из них 75 городских и 54 сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.