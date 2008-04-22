Яценюк хочет от ЕС не общих деклараций, а перспективу членства

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подчеркивает, что в новом усиленном соглашении с Европейским Союзом он хочет видеть не общие декларации, а перспективу членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Лиссабоне.

«Хотел бы отметить мою личную позицию относительно нового усиленного соглашения. Меня меньше всего интересуют те или иные названия партнерства или участия Украины в интеграции в Европейский Союз. Нас интересует очень сильная юридическая лексика, выписанная в новом усиленном соглашении между Украиной и ЕС. Не общие декларации, а четкие перспективы с четкими юридическими обязательствами», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также выразил убеждение, что это должно интересовать не только Украину, но и Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое должно заменить договор о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истек в начале 2008 года.

7 апреля этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что в сентябре планируется подписать политическую часть нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС, где впервые будет зафиксировано ассоциированное членство Украины в ЕС. Как отметил В.ЮЩЕНКО, такое предложение сформулировала Франция и направила в офис Еврокомиссии, которая, в свою очередь, направила этот проект странам-членам ЕС.

Саммит Украина-ЕС запланирован на сентябрь 2008 года.