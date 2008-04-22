Ющенко просит Тимошенко объявить выговор министрам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет просить премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО объявить выговор тем министрам, которые не обеспечили разработку отраслевых программ подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил, выступая во Львове на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО заметил, что планирует попросить премьер-министра дать оценку этим министрам.

Также Президент попросил вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА внести представление на тех председателей госадминистраций, которые до сегодняшнего дня не обеспечили разработку региональных программ подготовки к Евро-2012.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость значительно активизировать работу по подготовке к чемпионату, в частности в сфере информационного обеспечения.

«Иногда желательно держать язык за зубами, а если попадает по пути микрофон, то желательно, чтобы говорили профессиональные люди», - заметил Президент.

Он также в очередной раз призвал избегать политизации в вопросах подготовки к Евро-2012.

«К сожалению, и в Польше, и в Украине эта тема часто является разменной: кто первый добегает до микрофона, тот желает дать оценку», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что очень часто люди даже не разбираются в этой сфере, и это дискредитирует обе страны.

Кроме того, Президент отметил персональную ответственность Министерства финансов и вице-премьер-министра за обеспечение полноценного финансирования программ по Евро-2012.

Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание парламента на необходимость принятия ряда законов, направленных на подготовку к чемпионату.