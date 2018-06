ОИК в Чернигове начала заседание, участки привезли первые протоколы

Об этом в Facebook сообщил пользователь Олег Слизько.

"ОИК №205 начала заседание! Участки привезли первые протоколы", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов, на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.

По данным экзит-полла общественной организации "Доброчин", на прошедших в воскресенье довыборах в парламент по 205 округу 22,8% голосов набрал кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Геннадий Корбан.

На втором месте с 14,6% голосов находится кандидат в народные депутаты Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Согласно данным экзит-пола, результаты которого опубликовало ОО "Всеукраинская Люстрация", Геннадий Корбан («Украинское объединение патриотов - Укроп») набрал 18%, Андрей Мищенко (ВО «Свобода») - 18%, Сергей Березенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») - 16%.

Согласно экзит-поллу New Image Marketing Group за Корбана проголосовало 33% избирателей, Сергей Березенко набрал 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%.

В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследования киевской социологической группе «Социс».

Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 - Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.