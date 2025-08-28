Нефть марки Brent и WTI падает после роста накануне.

Цены на нефть упали в четверг, 28 августа, после роста накануне. Инвесторы взвешивали ожидания снижения спроса на топливо в США в связи с завершением летнего сезона спроса и сосредоточились на реакции Индии на пошлины США.

Агентство Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 63 цента, или 0,91%, до 67,43 доллара, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали сразу на 62 цента, или 0,97%, до 63,55 доллара.

Это снижение свидетельствует о высоком спросе в преддверии предстоящих длинных выходных в США, посвященных Дню труда. Однако, по словам рыночного аналитика IG Тони Сикамора, это обычно знаменует собой неофициальное окончание летнего сезона поездок на авто и начало снижения спроса в США.

Трейдеры следят за тем, как Нью-Дели отреагирует на давление со стороны Вашингтона с целью прекратить закупки российской нефти.

"Ожидается, что Индия продолжит закупки сырой нефти из России, по крайней мере в краткосрочной перспективе, что должно ограничить влияние новых пошлин на мировые поставки", — сказал Сикамор.

Также на рынке сказывается увеличение предложения, поскольку крупные производители отменили некоторые сокращения, что компенсирует некоторые поддерживающие факторы, в том числе усиление атак России и Украины на энергетическую инфраструктуру друг друга.

Перспектива снижения процентных ставок в США в ближайшее время также поддержала нефтяной рынок, поскольку это может потенциально стимулировать экономическую активность и спрос на нефть.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

В этом месяце украинская армия заявила о по меньшей мере 10 атаках на российские нефтяные объекты. По словам аналитиков, эти удары временно вывели из строя до 1/6 части нефтеперерабатывающих мощностей РФ, а цены на бензин резко повысились. Следует отметить, что неспособность перерабатывать нефть может заставить Россию увеличить экспорт, снизив цены, или уменьшить добычу.

По данным отслеживания танкеров, еженедельные поставки сырой нефти из российских портов до 24 августа снизились на 320 тысяч баррелей в сутки и упали до минимума за четыре недели - 2,72 млн баррелей в сутки из-за уменьшения загрузок в балтийском порту Усть-Луга.

