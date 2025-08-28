Артист также назвал, когда ориентировочно они хотят вернуться в свое жилье.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о восстановлении квартиры после ракетного обстрела.

Отметим, что 23 июня российская ракета разнесла жилье артиста. Тогда, по словам Тараса, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери и окна. Сейчас Тополя вместе с семьей переехали в другую квартиру, но параллельно активно восстанавливают поврежденное жилье.

"Наша квартира сейчас в ремонте, и мы очень надеемся, что к первому сентября уже будет пригодной для жизни. Делаем все возможное, чтобы вернуться к расписанию, которое было до того дня, когда наш дом пострадал от взрывной волны во время обстрела. Обезопасим пространство, чтобы была возможность укрываться от потенциальных угроз - поставили бронированные окна, противопожарные двери, наклеили защитную пленку и делаем другие необходимые шаги. Ремонтируем общий коридор между опорными стенами. Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того, как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, но не покроют всех расходов, но и сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет, поэтому восстанавливаем жилье самостоятельно", - отметил Тарас в интервью OBOZ.UA.

Тополя добавил, что волнуется за общее состояние дома. По его словам, он до сих пор остается в критическом состоянии.

"Почти три месяца после прилета ничего не происходило с восстановлением фасада. Впереди дожди и снега, и если заведется грибок или плесень - будет непросто. Дом напротив, куда попала баллистическая ракета, с моей точки зрения, не подлежит восстановлению. И с ним также ничего не делают. Его не сносят - просто стоит. Мне интересно: сколько времени нужно, чтобы начать? К сожалению, наблюдаю, что это касается не только нашей ситуации, а многих других зданий, пострадавших от российской баллистики или "шахедов". Там тоже ничего не происходит", - отметил артист.

Лидер группы "Антитела" также рассказал, что думал с женой Еленой Тополей и тремя детьми переехать в частный дом. Однако они отказались от этой идеи и вот почему:

"Мы думали о приобретении дома. Но, к сожалению, в нашем районе не нашлось такого, который бы отвечал требованиям безопасности: с подвальным помещением и удобным расположением. Поэтому пока продолжим жить в квартире. Переезд за город не рассматривали, ведь вся наша жизнь подстроена под детей в районе, где живем: их занятия, школа, спорт, музыка. Вся логистика сосредоточена здесь".

Напомним, ранее стало известно, что Тарас Тополя подал в суд на народного депутата Марьяну Безуглую.

