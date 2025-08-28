Опрос проводился 21-25 августа.

Три четверти опрошенных американских избирателей заявили, что не верят в то, что российский диктатор Владимир Путин придерживается любого мирного соглашения, которое будет достигнуто для прекращения войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Квиннипецкого университета (штат Коннектикут), передает The Hill.

Опрос свидетельствует о том, что 76% избирателей не верят в то, что президент РФ придерживается мирного соглашения, тогда как 18% уверены, что он это сделает, если оно будет достигнуто.

"Недоверие распространено среди американских избирателей, но особенно среди демократов, 91% которых считают, что Путин нарушит свое слово, если будет заключено мирное соглашение", - уточнили в издании.

В свою очередь 77% независимых избирателей и 62% республиканцев разделяют недоверие демократов к Путину.

"Опрос проводился в то время, когда президент Трамп пытался быть посредником в заключении мирного соглашения для прекращения войны между Россией и Украиной. Почти две недели назад он провел важный саммит с Путиным на Аляске, а в начале прошлой недели - встречу в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими союзниками", - напомнили в The Hill.

Большинство респондентов нового опроса, а именно 59% заявили, что не уверены в том, что Трамп сможет достичь постоянного мира между двумя странами, в том числе 20% "не очень уверены", а 39% "совсем не уверены".

"В то же время 40% респондентов выразили уверенность в способности Трампа добиться соглашения, из них 15% "очень уверены" и 25% "несколько уверены"", - подчеркнули в материале.

Опрос проводился 21-25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей, которые самостоятельно определили свою принадлежность к определенной партии.

Ранее издание The Economist раскритиковало соглашение, которое продвигает Трамп. По словам одного из обозревателей издания, искреннее желание мира должно начинаться с перемирия, что позволит "шаг за шагом" работать над такими вопросами, как поставки электроэнергии в Украину, а не сразу с мирного соглашения.

В The Economist также добавили, что мир должен начинаться с минимальных требований к каждому, но не с максимальных требований одной стороны.

В то же время в Atlantic Council объяснили механизм, по которому Трамп может остановить войну в Украине. В издании считают, что сейчас главная задача США - укрепить переговорную позицию Запада и создать больше рычагов влияния, чтобы положить конец войне в Украине.

