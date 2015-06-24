Россия не может вечно терпеть "эту опухоль" на границе - террорист Бородай угрожает Украине интервенцией

Такое заявление в интервью Reuters сделал бывший лидер российских террористов в Украине Александр Бородай.

Террорист заявил, что ожидает от украинской армии наступательных действий.

"В конце концов украинская армия попытается осуществить прорыв. Это очень вероятное развитие... Я не уверен, что обойдется без большой войны, ибо Россия не может вечно терпеть эту опухоль на своей границе", - заявил Бородай.

Читайте такжеРоссийский террорист Бородай заявил, что у Гиркина проблемы с психикой"Я признаю, что у России может лопнуть терпение", - сказал Бородай, отвечая на вопрос, будет ли Россия осуществлять военное вторжение в Украину.

Справка. Александр Бородай - российский политтехнолог, бывший автор праворадикальных изданий. После оккупации Крыма принимал активное участие в расшатывании ситуации на украинском Донбассе, несколько месяцев возглавлял там инспирированное Россией сепаратистское движение. Бородая связывают с тогдашним командиром террористов Игорем Гиркиным и российским олигархом Константином Малофеевым.