Качиньский говорит, что слухи о его любви к Украине сильно преувеличены

Президент Польши Лех Качиньский попросил, чтобы его пассаж в заявлении информагентству Reuters о том, что он, якобы, напрямую связывает вопрос отмены польского вето на переговоры между Евросоюзом и Россией с присоединением Грузии и Украины к Плану действий для членства в НАТО, не считали прямым указанием на то, что в Варшаве вопрос о ПДЧ для двух республик бывшего СССР связывают с разблокированием переговоров о соглашении о партнерстве и сотрудничестве (СПС). «Нет, там не было формулировки такого рода. Я сказал, что в данный момент мы должны об этом задуматься. Таково было содержание моего заявления. Больше по этому поводу я добавить ничего не могу», - заявил президент в Хельсинки на пресс-конференции Лех Качиньский, передает ИТАР-ТАСС.

«Вчера представитель агентства Reuters пытался подтолкнуть меня к утверждению, что я ставлю равенство между этими двумя вопросами, то есть, согласием на переговоры ЕС-Россия и согласием на подключение Украины и Грузии к плану действий для членства в НАТО. Но такого ответа он от меня не услышал», - уточнил президент Польши, пишет Газета.ру.

Руководитель Польши заявил, что его слова, как это часто бывает, неверно истолковали. По мнению Качиньского, недопонимание вызвал пассаж, в котором он заверил, что Польша «обязательно» будет «вести переговоры с Москвой, стараясь снизить уровень взаимного недоверия, однако пока рано говорить о том, что стратегические переговоры между ЕС и Россией будет разблокированы в ближайшем будущем». «Для начала я бы хотел знать, как разрешится вопрос о ПДЧ для Украины и Грузии», - добавил тогда президент.