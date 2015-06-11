Европарламент призвал расследовать военные преступления во время аннексии Крыма и конфликта на Донбассе

Европейский парламент призвал правительство Украины, международное сообщество, включая Гаагский трибунал, начать расследование военных преступлений, совершенных во время незаконной аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины.

Соответствующая резолюция была проголосована в четверг в Страсбурге в ходе пленарного заседания ЕП, передает собственный корреспондент УНИАН.

„(ЕП) призывает правительство Украины использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы расследовать все военные преступления, совершенные на ее территории; призывает международное сообщество, в том числе Гаагский трибунал, начать расследование потенциальных преступлений, совершенных во время незаконной аннексии Крыма и конфликта на Восточной Украине”, - говорится в резолюции.

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ЕП также осудил нарушения прав человека в Крыму, которые происходят со времени оккупации российскими войсками, в том числе запугивание, растущее количество насильственных исчезновений, цензуру, ущемления свободы слова и преследование меньшинств, в частности этнических и национальных меньшинств. „(ЕП) осуждает систематическое преследование крымских татар, которые приняли участие в демонстрациях в поддержку территориальной целостности Украины, выражает солидарность с ними и призывает срочно улучшить ситуацию”, - отмечается в документе.

В этой связи ЕП призвал российские власти немедленно прекратить преследование исполнительного органа крымских татар - Меджлиса и призвал Россию полностью соблюдать права человека в Крыму.