ГПУ собрала для Гаагского трибунала материалы о преступлениях высших должностных лиц РФ и боевиков на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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Данным постановлением Кабинету министров и ГПУ поручено собрать необходимые материалы и надлежащую доказательную базу для обращения в Гаагский трибунал относительно совершения преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые привели к особо тяжким последствиям и массовым убийствам украинских граждан.

"Для выполнения указанного постановления Генеральной прокуратурой Украины в пределах компетенции подготовлены обобщенные материалы аналитического характера о совершении начиная с 20 февраля 2014 года совокупности преступлений, подпадающих под нормы статей 7, 8 Римского статута ("преступлений против человечности и военных преступлений")", - отмечается в сообщении.

В частности, утверждается, что "в обобщенных материалах собраны имеющиеся данные о причастности к совершению указанных в заявлении Верховной Рады преступлений высших должностных лицРоссийской Федерации и руководителей террористических организаций «ДНР» и «ЛНР»".

Сегодня эти материалы направлены в Кабмин для их дальнейшей проработки и решения вопроса о направлении в Международный уголовный суд в Гааге.