Яценюк объявил очередной перерыв в ВР

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен еще один получасовой перерыв по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, эти фракции попросили перерыв для проведения заседания коалиции.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что проведен первый раунд переговоров относительно создания Временной специальной комиссии по внесению изменений в Конституцию.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, такая комиссия будет создана в соответствии с Конституцией Украины и законодательством.