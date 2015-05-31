Нардеп: назначение Саакашвили - продолжение традиции кумовства в украинской политике

Такую позицию озвучил член группы «Відродження», народный депутат Виталий Барвиненко. «В Одессе бывали разные руководители, теперь вот - отставной грузинский президент. А что? Тоже вариант! Надо сказать, что и в других областях ситуация не лучше. Есть и экспаты, и бывшие депутаты, и бизнесмены. В общем - кто угодно, но только не люди, которые разбираются в региональной политике. Кстати, после выступления Саакашвили, сложилось впечатление, что он вообще путает должности руководителя области и мэра Одессы», - отметил парламентарий.

Читайте такжеСаакашвили назвал основные направления работы на посту главы Одесской ОГАПо мнению Барвиненко, ситуацию в регионах усложняет и конфликт между президентом и премьер-министром, которые уже год не могут согласовать кандидатуры на глав районных администраций.

«Решение, как обычно, лежит на поверхности - достаточно провести обещанную Конституционную реформу и децентрализацию. Областные и районные администрации - ликвидировать, а их функции передать исполкомам местных советам. То есть убрать "смотрящих" из Киева, а дать возможность местным советам самим избирать глав исполкомов. Чиновники в кабинетах на Банковой могут не беспокоиться. Бывшие президенты Молдовы и Беларуси будущем, по-прежнему, смогут возглавлять областные исполкомы, но после проведения такой реформы будут подотчетны местным громадам, а не шефам из Киева. Это лучшая прививка не только от сепаратизма, но и от коррупции»,- объяснил депутат.

Также Барвиненко добавил, что «ползучая грузинизация» украинской политики за последние несколько месяцев не показала никаких положительных результатов: «Грузинские специалисты – это навязанный Украине миф. За все это время ни одна из обещанных ими реформ так и не была реализована. Посмотрите хотя бы на состояние сферы охраны здоровья и на деятельность Александра Квиташвили, чтобы окончательно проститься с иллюзиями».

По словам депутата, кадровые эксперименты над таким стратегически важным регионом, как Одесса, до хорошего не доведут.

«Мы не должны допустить, чтобы целый регион стал заложником олигархических разборок. Прежде всего - необходимо заслушать в областном совете отчет Игоря Палицы с внятным объяснением, почему он покидает пост. Это нужно для понимания местных элит, что и где было сделано не так и в каком ключе работать дальше. Пока складывается впечатление, что Палицу уволили только для того, чтобы трудоустроить Саакашвили», - завершил нардеп.

Напомним, 30 мая президент Украины Петр Порошенко назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Одесской ОГА.