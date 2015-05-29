Источник: Порошенко лично представит Саакашвили как губернатора Одесской области

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Одесской ОГА Николай Покровский, об этом стало известно поздно вечером 29 мая.

Как стало известно УНИАН из других источников, нового главу Одесской ОГА представит лично президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 6 мая 2014 года и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации.

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили. Игорь Коломойский с удивлением воспринял информацию о таком назначении, отметив, что это будет временное решение.

"Сейчас он сдаст Одессу русским, а потом придется ее опять отвоевывать. Побудет некоторое время губернатором, а потом его сменят на какое-то ничтожество, типа Гончаренко", - так Коломойский прокомментировал сообщения о назначении Саакашвили.

При этом экс-председатель Днепропетровской ОГА отметил наличие нескольких гражданств у Саакашвили.