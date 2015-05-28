Турчинов предрек континентальную войну в случае возобновления боев на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Демократия или авторитаризм: война не против одного, а против всех" в рамках 8-го Киевского форума по безопасности.

По словам Турчинова, то, что РФ продолжает концентрировать оружие и технику на Донбассе и на границе, свидетельствует о том, что она делает все для невыполнения Минских соглашений и возобновления военных действий в любой удобный для нее момент.

"Прикрываясь циничными разговорами о том, что они способствуют мирному урегулированию, Россия продолжает концентрировать оружие, военную технику на временно оккупированной территории Украины. Происходит концентрация российских войск на границе с нашим государством", - сказал Турчинов.

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Кроме того, Турчинов считает, что в случае возобновления боевых действий на Донбассе, бои будут более опасными.

"Надо четко говорить и понимать, что когда возобновятся боевые действия, то это будет на наиболее высоком и опасном уровне. Эти военные действия могут перерасти в полноценную континентальную войну", - сказал секретарь СНБО.