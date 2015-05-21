После свержения режима Путина оккупированные территории Донбасса вернутся в состав Украины – политолог

Про це він сказав під час запису телевізійної програми «Схід+Захід», яка транслюватиметься на каналі УНІАН-ТБ 23 травня в 17:00.

«Я думаю, що, швидше за все, ці всі «ДНР», «ЛНР» зникнуть, як роса на сонці, та «випаруються» ті люди, які були в цих структурах. Окуповані території повернуться до складу України. Це станеться після повалення режиму Путіна, після того як в Росії відбудуться відповідні зміни. Чекаємо логічного завершення економічного правління Росією», - зазначив він.

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«Всі ці люди на окупованих територіях розбіжаться у різні боки, до того часу вони десять разів перевороти зроблять, одне одного позаарештовують та вийдуть на територію Росії або на те, що від неї залишиться на той час, також вийде значна частина їхніх прихильників. З рештою населення, я думаю, не будуть виникати якісь проблеми», - додав Палій.

Своєю чергою народний депутат України («Об`єднання «Самопоміч»), перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Семен Семенченко припустив, що після подібного розвитку подій «Україна організовуватиме гуманітарні місії з допомогою для «Сибірської народної республіки» у боротьбі за її незалежність.