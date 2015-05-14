Депутатов призвали срочно принять законопроект, который принесет Украине $10 миллиардов

Советник Министра юстиции Игорь Алексеев и соучредитель общественного объединения «EasyBusiness» Даниил Пасько призвали руководство Верховной Рады безотлагательно поставить на голосование правительственный проект Закона № 2679 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно улучшения бизнес-климата в Украине)». Они также призвали депутатов поддержать этот документ.

По словам Игоря Алексеева, правительство уже в четвертый раз вносит данный законопроект в Верховную Раду, однако отдельные депутаты выражают абсолютно необоснованные и беспочвенные оговорки к этому документу. Сейчас же проект закона, по непонятным причинам, вообще не попал на рассмотрение в сессионный зал.

«Предложенный законопроект учитывает все концептуальные оговорки и замечания всех депутатов всех фракций коалиции. Он разрабатывался совместно с представителями общественности, в частности при активном содействии общественной организации «EasyBusiness». Предложенные в проекте закона изменения улучшают и упрощают законодательство в сфере регулирования процедур банкротства, выполнения контрактов, регистрации бизнеса и собственности. Все дополнительные предложения, замечания или спорные вопросы можно обсудить и откорректировать при подготовке документа ко второму чтению», - подчеркнул советник Министра юстиции.

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Он также отметил, что принятие парламентом поданного Кабмином законопроекта позволит привлечь в украинскую экономику в 10 млрд долл инвестиций.

«По предварительным расчетам, принятие этого закона может улучшить позиции Украины в рейтинге DoingBusiness почти на 20 пунктов - наша страна сделает рывок с 96 на 79 место. По оценкам специалистов, такой рост, согласно методологии Всемирного банка, является залогом поступления дополнительных инвестиций в объеме около 10 млрд долларов», - сообщил Игорь Алексеев.

По его словам, чтобы положительно отразиться на рейтинге Украины уже по итогам этого года, документ должен быть принят до 1 июня. В противном случае его влияние будет учтено только в рейтинге по итогам следующего года, а Украина потеряет время и возможность быстрее привлечь немалые средства, в которых нуждается наша экономика.

По словам соучредителя общественного объединения «EasyBusiness» Даниила Пасько, данный законопроект имеет ключевое значение для украинской экономики.«Сейчас Украина крайне нуждается в прямых иностранных инвестициях. А рейтинг DoingBusiness– это тот показатель, на который смотрит каждый инвестор, принимая решение вкладывать средства в нашу страну или нет. Поэтому принятие законопроекта является ключевым для повышения конкурентоспособности Украины на рынке международного капитала», - отметил Даниил Пасько.