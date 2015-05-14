Яценюк сам должен уйти в отставку из-за коррупционных схем в правительстве - нардеп

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна, отметил, что предварительный отчет по работе комиссии по делу отстраненного главы Госфининспекции Николая Гордиенко запланирован на пятницу, 15 мая, - сообщает издание Гордон.

В распоряжении следователей Генеральной прокуратуры Украины имеются факты коррупционных деяний правительства украинского премьера Арсения Яценюка помимо тех, которые были озвучены ранее отстраненным главой Госфининспекции Николаем Гордиенко.

Нардеп отметил, что на заседании комитета он поинтересовался у заместителя генерального прокурора относительно наличия в расследовании не озвученных ранее фактов коррупционных деяний правительства Яценюка. "Он ответил утвердительно. Более того, Гордиенко не зацепил схемы в "Укрспирте" на протяжении 2014 года. А там порядка четырех миллиардов гривен", – подчеркнул Барна.

Парламентарий сообщил, что предварительный отчет по работе комиссии по делу Гордиенко запланирован на пятницу, 15 мая. "Исходя из тех материалов, которые уже есть, Яценюк, как порядочный человек, который сравнивает себя и свою деятельность с европейскими принципами управления, должен сам уйти в отставку", – сказал депутат.

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По мнению Барны, в случае, если премьер-министр не покинет свой пост самостоятельно, Верховная Рада должна будет поставить вопрос об отставке.

"Если и Верховная Рада не поставит этот вопрос, такой парламент не имеет права существовать", – считает парламентарий.