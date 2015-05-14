Рада разрешила в особый период мобилизовать демобилизованных

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в особый период не действует норма о запрете мобилизации тех, кто был демобилизован за последние полгода.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что положениями части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми дополнен этот Закон согласно Закону от 18 марта 2015 года (изменения вступили в силу 15 апреля 2015 года), предусматривается установление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных из числа граждан, которые уже проходили военную службу и были уволены в запас.

Читайте такжеПорошенко подписал закон об усилении социальной защиты демобилизованныхКак отметил во время обсуждения законопроекта глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, в то же время парламент принял закон, согласно которому демобилизованные военнослужащие переходят в оперативный резерв Вооруженных сил Украины.

“Здесь есть небольшие противоречия, и эта норма закона, которая запрещает мобилизовать в течение полугода, и предлагается предусмотреть, что эта норма на особый период не работает”, - сказал он.

Справка. Согласно закону о мобилизации, особый период - это период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, а также выполнения гражданами Украины своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает мобилизацию, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий;