Die Welt: курс рубля и Украина обходятся Газпрому в миллиарды

В статье Эдуарда Штайнера под названием «Курс рубля и Украина обходятся Газпрому в миллиарды», опубликованной на сайте газеты Die Welt пишется о том, что если все еще нужны доказательства того, как плохо обстоят дела в российской экономике, энергетический гигант «Газпром» их предоставляет. В прошлом году прибыль крупнейшей в мире газовой компании упала на целых 86%. В итоге профицит составил всего 159 млрд рублей (2,8 млрд евро).

На баланс 2014 года повлиял вовсе не конфликт с наиболее прибыльным рынком сбыта Газпрома – Европой. Хотя продажи Газпрома в Европе упали на 8,5% до 159, 4 млрд кубических метров – но причиной снижения стала теплая погода. Газпром остается крупнейшим поставщиком континента.

Продажи концерна из-за более высоких цен даже выросли на четыре процента до 1,7 триллиона рублей. Расчеты прибыли Газпрому перечеркнули два других фактора: во-первых, резкое снижение стоимости рубля в прошлом году, из-за чего потери составили 925,8 млрд рублей. Во-вторых, конфликт с Украиной обошелся в 34 млрд рублей.

После прихода к власти прозападного правительства в Киеве в начале 2014 года, Газпром отменил предоставляемые до сих пор скидки на поставки газа в соседнюю страну. Поскольку Украина отказалась выплачивать накопившийся долг Газпрому, спор обострился и привел к остановке поставок со стороны россиян.

Гнев из-за реверсных поставок

Только при посредничестве ЕС, который боялся тоже пострадать из-за конфликта, в конце прошлого года было решено временно возобновить поставки. Даже если постоянное урегулирование еще предстоит: с тех пор, Украина платит регулярно. И Россия снова предоставляет определенную скидку.

Помогло этому, конечно, также то, что Украина с прошлого года гораздо более существенно обеспечена газом, посредством так называемых реверсных поставок с Запада. При этом европейские энергетические компании в ЕС возвращают природный газ обратно на Восток, в Украину.

Газпром тщетно яростно протестовал из-за потери прибыли в несколько миллиардов. В конце концов, Газпром сам заставил рыночную экономику прибегнуть к такому методу в Украине, сказал Саймон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, в разговоре с «Die Welt».

Конфликты с Европой и Украиной часто упускают тот факт, что основной проблемой Газпрома является внутренний рынок, где цены на газ искусственно удерживаются на низком уровне и составляют всего четверть европейской цены. В прошлом году Газпрому пришлось вывести на рынок 232,4 млрд кубометров газа по низким ценам.

Угроза низких цен в Европе

Тем не менее, конфликт с Украиной и Западом остается висеть дамокловым мечом над концерном. Ослабления напряженности нет и в помине. Ситуация, вероятно, ухудшится с 2015 до 2016 года. В следующем году Международный арбитражный суд в Стокгольме примет решение по ходатайству Украины об открытых долгах за поставки газа в страну и о газовом контракте 2009 года, который Украина считает несправедливым.

Что касается Европы, то Россия действительно хочет увеличить экспорт в 2015 году на 15 процентов, как заявил Новак. Но из-за привязки цен на нефть к цене российского газа, которая учитывает цены на нефть за шесть-девять месяцев, в этом году цены будут низкими.

Кроме того, ЕС официально обвиняет Газпром в злоупотреблении доминирующим положением в восьми странах Восточной Европы и угрожает миллиардными штрафами. Хотя обвинения высказаны более деликатно, чем первоначально опасались россияне. Но словесное и юридическое вооружение указывает на предстоящую схватку.

Это также связано с тем, что Европа де-факто сорвала строительство Газпромом газопровода «Южный поток», который должен был поставлять российский природный газ в Европу по южному маршруту. Газпром в настоящее время вернулся с новым предложением, он готовится к строительству трубопровода-замены на турецко-греческой границе и хочет как можно быстрее заставить ЕС построить соединительный трубопровод для последующих поставок в ЕС.

Новая модель диверсификации

В конце 2019 года Газпром хочет полностью остановить транзит через Украину, что совсем не нравится клиентам в ЕС. Раскол в отношениях между Европой и Газпромом, конечно, еще более фундаментальный и имеет более серьезные последствия, чем этот отдельный аспект. О чем идет речь, объяснил Евросоюзу генеральный директор Газпрома Алексей Миллер в середине апреля во время своего выступления в Берлине. Старая многолетняя модель взаимозависимости изжила себя, сказал он.

Но новая модель многоуровневой диверсификации менее надежна, в том, что касается энергетической безопасности. Это также означает, что Газпром опасается, что ЕС будет заключать все меньше и меньше долгосрочных контрактов. И, следовательно, необходимые производственные возможности уже не так легко будет рассчитать.

Переход на восточно-азиатский и китайский рынок, которым угрожает Газпром, является слабым утешением. Китай ведет переговоры гораздо сложнее, чем Европа, признались руководители Газпрома за закрытыми дверями. Константин Симонов, руководитель Российского фонда национальной энергетической безопасности, ответил на вопрос о Китае, как желаемом партнере: «Вы в Европе толкаете нас в руки китайцев».