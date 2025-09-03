В отличие от обычных китайских "скутеров", эти аппараты разработаны специально для военных.

Мотоциклы и электросамокаты стали реальностью на фронте. В большинстве случаев это обычные гражданские машины, которые используются за отсутствием лучших альтернатив. Но некоторые украинские спецназовцы во время выполнения боевых миссий на фронте используют специальные военные самокаты. Об этом пишет Business Insider.

Электросамокаты Mosphera латвийской фирмы Global Wolf Motors примерно вдвое больше обычных электросамокатов, имеют повышенную внедорожную проходимость, могут развивать скорость до 100 км/ч, преодолевать до 300 км на одном заряде аккумулятора и при этом весят всего 70 кг, что все еще существенно меньше, чем у мотоциклов.

Как рассказал основатель и генеральный директор компании-производителя Клавс Ашманис, эти самокаты используются для доставки снаряжения на передовую, проведения разведки в ближнем российском тылу и для быстрой эвакуации легкораненых военных.

По словам Ашманиса, изначально электросамокаты Mosphera разрабатывались для использования на военных базах и для пограничного патрулирования, но их использование в Украине показало, что они могут быть полезными и в условиях реальной войны.

Например, они прекрасно справляются с передвижением в лесистой местности, где большим транспортным средствам очень трудно маневрировать между деревьями. А относительно малый вес самоката означает, что его легко вытащить, если он где-то застрянет. Электросамокаты также гораздо легче спрятать, когда они не используются, например, в кустах или под ветвями.

"Мы были удивлены тем, на что они действительно способны", - сказал руководитель компании-производителя.

Российская сторона тоже использует мотоциклы и электросамокаты на фронте, но, как отмечает Ашманис, продукция его компании лучше подходит для этого, потому что была изначально сделана для военных нужд.

Война в Украине: новости вооружений

Как писал УНИАН, Украина и Дания договорились о совместном строительстве завода, который будет производить ракеты и дроны. Завод построят на территории Дании, в недосягаемости для российских ракет.

Также мы рассказывали, что производство украинских САУ "Богдана", которое наладили уже фактически в условиях войны, достигло отметки в не менее 345 единиц. Также изготовлено более 100 прицепных версий пушки.

