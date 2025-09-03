Президент оценил, может ли Россия согласиться на мир, не потерпев военного поражения.

Россия не хочет соглашаться на мир. Сегодня российский диктатор Владимир Путин находится в довольно комфортной ситуации – он имеет абсолютную власть, но без нее мог бы очень быстро все потерять.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point, отвечая на вопрос о том, может ли Россия согласиться на мир, не потерпев настоящего военного поражения. Он отметил, что даже в советское время никто не имел в своих руках столько власти, как Путин сегодня.

"Путин сохраняет свою жизнь, держась за власть. Он не обращает внимания на экономику. Конечно, у него есть ресурсы", – сказал президент.

Видео дня

При этом Зеленский добавил, что во многих регионах страны-агрессора, особенно в селах, люди сталкиваются с финансовыми проблемами. Все потому, что "все богатство самой богатой земли мира, самой большой территории мира, сегодня контролируется узким кругом лиц".

"Понятно, что у России есть много денег, и они не тратят их на социальную помощь... Создание достойных условий жизни для населения стоит дорого. Они не тратят на это деньги, и поэтому имеют столько ресурсов. Путин еще не осознает, что его экономика пострадает", – продолжил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что если Путин сможет захватить всю Украину, то использует ее как трамплин.

"Сделает он это или нет, будет зависеть от решимости Европы. Если Европа будет сильной, он, вероятно, ничего не сделает, но если она будет слабой, то она подвергнется действиям России. Расстояние между Москвой и Парижем составляет менее 3000 километров. А сегодня ракеты, которые Россия использует против Украины, имеют дальность 2500 километров. Мы сами имеем ракеты с дальностью 3000 километров", – констатировал Владимир Зеленский.

Война в Украине: другие заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, российский диктатор Владимир Путин планирует убивать украинцев в тех частях страны, где нет российских войск.

Также украинский лидер высказался об обмене территориями с Россией. Президент говорит, что Украина не будет идти на территориальные уступки России или обмен территориями. Он акцентировал, что в течение четырех лет Путин не смог оккупировать даже 30% Донбасса.

